Расширен перечень категорий участников программы «Свой дом в Арктике»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 20 декабря, Мурманская областная Дума приняла изменения в закон, касающися программы «Свой дом в Арктике». Они разработаны с целью расширения перечня категорий граждан, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение дома.

Так, было принято решение, что при использовании материнского капитала для строительства, заявителем может быть не только получательница материнского капитала, но и супруг.

Отдельная часть изменений посвящена участникам специальной военной операции. Так, в него включаются участники добровольческих формирований, ветераны (инвалиды) боевых действий или их супруги, супруги погибших (умерших) ветеранов (инвалидов) боевых действий, близкие родственники участников специальной военной операции и ветеранов (инвалидов) боевых действий, перечень которых утверждается правительством Мурманской области. Указанные категории приравниваются к приоритетным наравне с многодетными семьями.

Ещё одна законодательная инициатива – дома, построенные по программе «Свой дом в Арктике», можно оформить в общую собственность, что особенно актуально для многодетных семей.

«Изменения, которые мы внесли, основывались на многочисленных обращениях жителей Мурманской области, которые хотели бы стать участниками программы «Свой дом в Арктике»», – отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Фото: https://gov-murman.ru