Расширен перечень льготных категорий детей в образовательных организациях Мурманской области

Вчера на заседании Мурманской областной Думы парламентарии рассмотрели два законопроекта, устанавливающие льготы для детей в образовательных организациях.

Право на предоставление двухразового бесплатного питания в образовательных организациях теперь закреплено и за детьми военнослужащих и сотрудников пограничных органов ФСБ РФ, дислоцирующихся на территории Мурманской области и выполняющих боевые задачи во время проведения спецоперации. Эта льгота действовала для детей участников спецоперации и мобилизованных граждан в Мурманской области с 2022 года.

«100% возврат родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях также будут получать дети сотрудников пограничных органов ФСБ, дислоцирующихся на территории и выполняющих боевые задачи в приграничных регионах страны. С 2022 года эта льгота предоставляется всем детям участников спецоперации, нововведение коснётся небольшого количества семей, но после принятия обе указанные меры поддержки охватят все категории защитников нашей страны», – пояснил министр образования и науки Диана Кузнецова.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, третий законопроект устанавливает меру социальной поддержки для детей-сирот – свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья. Воспользоваться свидетельством могут лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возрастом от 18 до 22 лет. Приобрести жильё можно будет в любом муниципальном образовании региона, в том числе с добавлением собственных накоплений, заемных средств, средств материнского капитала. Жильё должно располагаться на территории Мурманской области. Размер социальной выплаты, удостоверяемой свидетельством, будет зависеть от средней стоимости 1 кв. метра площади в разных муниципалитетах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/