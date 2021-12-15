Расширен перечень специалистов соцучреждений, которые будут получать ежемесячные жилищно-коммунальные выплаты в Мурманской области: губернатором региона Андреем Чибисом подписан соответствующий закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» (от 07.12.2021 № 2696-01-ЗМО).

Согласно действующей редакции закона право на предоставление мер соцподдержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ) гарантировано, в том числе, социальным работникам организаций социального обслуживания населения.

Для повышения уровня социальной поддержки квалифицированных специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в менее комфортных по сравнению с городскими условиях, в соответствии с принятой новой редакцией закона с 1 января 2022 года право на получение ЕЖКВ будет распространено и на других сотрудников организаций социального обслуживания населения из числа специалистов, к которым предъявляются достаточно высокие требования и к уровню образования, и к уровню квалификации.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, дополнительно право на ЕЖКВ получат 35 сотрудников организаций социального обслуживания населения, в числе которых специалисты всех наименований – по социальной работе, по социальной реабилитации, по работе с семьей, психологи в социальной сфере и администраторы баз данных.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431156/#&gid=1&pid=1