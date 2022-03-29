Расширен перечень товаров, на которые распространяется финансовая господдержка по доставке в районы Мурманской области

По поручению губернатора Андрея Чибиса региональное Министерство развития Арктики и экономики расширило перечень товаров, на которые распространяется государственная финансовая поддержка по их доставке в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов.

Теперь жители сёл Чаваньга, Чапома, Тетрино, Пялица Терского района, а также сел Каневка, Краснощелье, Сосновка Ловозерского района будут обеспечены не только продовольственными товарами, но и непродовольственными товарами повседневного спроса. Среди них чистящие, моющие, косметические средства, а также средства личной гигиены.

Постановлением правительства Мурманской области от 24.03.2022 №225-ПП «О внесении изменений в постановление правительства Мурманской области от 24.03.2008 №125-ПП» предусмотрено увеличение размера субсидии из областного бюджета на доставку товаров для нужд населения и организаций социальной сферы в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы», сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.