Расширен перечень видов деятельности для признания некоммерческих организаций социально ориентированными
Вчера на заседании Мурманской областной Думы парламентарии рассмотрели законопроект, расширяющий виды социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций.
Перечень видов деятельности, позволяющих относить некоммерческие организации к категории социально ориентированных НКО, дополнен тремя направлениями: участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; развитие межмуниципального сотрудничества; благоустройство территории.
«Некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в указанных сферах, смогут получать меры государственной поддержки, предусмотренные законодательством, и грантового финансирования по линии правительственных и частных фондов», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области, министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/