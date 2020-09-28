Расширена категория граждан, имеющих право на получение в текущем году единовременной выплаты по программе переселения соотечественников в Мурманскую область

Постановлением правительства Мурманской области от 28.09.2020 № 656-ПП расширена категория участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, имеющих право на получение в текущем году единовременной денежной выплаты.

Теперь право на выплату имеют не только участники госпрограммы, но и члены их семьи, прибывшие в Мурманскую область в текущем году. Размер такой выплаты составит 10872 рубля 44 копейки.

Для подачи заявления необходимо обратиться в соответствующий центр занятости населения, при себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство участника госпрограммы, реквизиты счета для перечисления средств и СНИЛС, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.