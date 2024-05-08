Расширена территория опережающего развития «Столица Арктики»

Постановлением правительства Российской Федерации расширены границы территорий опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России. Благодаря принятым решениям на новых участках в Кольском районе Мурманской области планируется начать строительство Западного транспортно-логистического узла.

«Там будет производиться перевалка грузов между контейнеровозами ледового класса, которые будут идти по Северному морскому пути, и судами неледового класса. В составе транспортно-логистического узла запланировано строительство терминала и двух глубоководных причалов. Объём инвестиций оценивается более чем в 44,5 млрд рублей, а запуск объекта обеспечит работой более 700 человек», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, соглашение с компанией о реализации инвестиционного проекта по строительству ЗТЛУ на ТОР «Столица Арктики» было подписано в декабре 2023 года на ВДНХ в рамках Дня Мурманской области на выставке «Россия» с участием министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Проект представляет собой морской контейнерный терминал, предназначенный для транзитной перевалки контейнеров, доставляемых судами-контейнеровозами ледового класса, сооружаемых в рамках проекта «Евроазиатский контейнерный транзит», по схеме «море-море».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, проект сооружения ЗТЛУ вошёл в состав плана развития Северного морского пути на период до 2035 года, утверждённого правительством Российской Федерации.

ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.

Расширение границ ТОР позволит запустить реализацию новых инвестпроектов и продолжить осуществление уже начатых предпринимательских инициатив.

Фото: https://gov-murman.ru