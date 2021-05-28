Расширение сотрудничества в сфере судостроения, рыболовства и туризма Андрей Чибис обсудил с генеральным консулом Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Донг Соком

Логистические преимущества Северного морского пути, природные богатства Кольского Севера, судостроение, рыболовство и туризм вызывают большой интерес у крупных корейских компаний. Расширение двустороннего сотрудничества в этих сферах губернатор Андрей Чибис обсудил на встрече с представительной делегацией во главе с генеральным консулом Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Донг Соком.

Приветствуя гостей в Мурманске, глава региона выразил заинтересованность в развитии и укреплении экономических и культурных связей с корейской стороной. Андрей Чибис подробно рассказал о реализации Стратегии развития Арктической зоны России, утвержденной Президентом в октябре 2020 года, и потенциале Мурманской области.

«На сегодняшний день Мурманская область является лидером по количеству резидентов в Арктической зоне России. Учитывая набор преференций, уровень экономической активности радикально вырос. Всего от региона зарегистрирована 41 компания. Будет создано свыше 1400 рабочих мест, объем инвестиций составит 80 млрд рублей», – отметил Андрей Чибис, отдельно остановившись на уникальных условиях для развития бизнеса в рамках первой в России ТОР «Столица Арктики».

Сегодня ТОР «Столица Арктики» – это 8 резидентов с общим заявленным объёмом инвестиций в 95 млрд рублей. Якорный резидент территории – ООО «НОВАТЭК-Мурманск» с проектом создания центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

Андрей Чибис презентовал членам корейской делегации крупные инвестиционные проекты, реализация которых стала возможна благодаря новым налоговым и административным преференциям. Губернатор подчеркнул, что региональное правительство готово активно содействовать потенциальным инвесторам, желающим работать на территории Мурманской области.

«У нас большой потенциал сотрудничества в области судостроения, судоремонта, рыболовства, туризма. Также логистика и транспорт играют большую роль для Кореи. Экономика нашей страны ориентирована на экспорт. Севморпуть связывает Азию, в том числе Корею, с Европой, что позволит существенно увеличить скорость и снизить стоимость перевозки грузов. Республика нацелена расширять сотрудничество в Арктике с Россией, которая в этом году председательствует в Арктическом совете», – сказал генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Донг Сок.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, дипломат поблагодарил главу области Андрея Чибиса за теплый прием и насыщенную деловую программу, которая позволила ближе познакомиться с промышленным, инвестиционным, туристическим и культурным потенциалом Заполярья. 28 и 29 мая в Мурманске пройдут Дни корейского кино в рамках «Года взаимных культурных обменов» между Россией и Кореей. Северянам будут представлены три выдающиеся кинокартины последних лет – фильм «Минари», боевик «Экстремальная работа» и комедийно-драматический фильм «Паразиты».