Мурманская область. Арктика (16+)23.12.22 13:00
Расширены функции коллегиально-совещательного органа саамов Мурманской области
Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области «О внесении изменений в положение о Совете представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области».
Напомним, коллегиально-совещательный орган при региональном правительстве создан в целях защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов и действует с 2009 года. На его заседаниях рассматриваются наиболее волнующие саамскую общественность вопросы.
Расширение полномочий Совета поможет обеспечить соблюдение их прав и гарантий при взаимодействии с промышленными компаниями и резидентами Арктической зоны Российской Федерации, зарегистрированными в Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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