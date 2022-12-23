Расширены функции коллегиально-совещательного органа саамов Мурманской области

Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области «О внесении изменений в положение о Совете представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области».

Напомним, коллегиально-совещательный орган при региональном правительстве создан в целях защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов и действует с 2009 года. На его заседаниях рассматриваются наиболее волнующие саамскую общественность вопросы.

Расширение полномочий Совета поможет обеспечить соблюдение их прав и гарантий при взаимодействии с промышленными компаниями и резидентами Арктической зоны Российской Федерации, зарегистрированными в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru