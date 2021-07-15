Расширены категории медработников, имеющих право на приватизацию служебного жилья
Расширены категории медицинских работников, которые имеют право на приватизацию служебного жилья регионального жилищного фонда. Соответствующие изменения в Порядок передачи служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Мурманской области в собственность медицинских работников внесены постановлением правительства Мурманской области №457-ПП от 09.07.2021.
Ранее право на приватизацию служебного жилья имели медработники первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи: руководители структурных подразделений – врачи-специалисты; врачи-специалисты и средний медицинский персонал.
С принятием постановления такое право также получили руководители структурных подразделений – врачи-специалисты и врачи-специалисты всех остальных медицинских организаций, подведомственных региональному Минздраву.
Постановление опубликовано на портале правительства Мурманской области.