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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.20 08:00

Расширены возможности для получения рибейтов на создание фильмов на территории Мурманской области

Расширены возможности для получения рибейтов (скидка с цены товара/услуги, предоставляемая в виде процента или определенной суммы при закупке товара крупными партиями. – Ред.) на создание фильмов на территории Мурманской области – об этом говорится в соответствующем постановлении правительства региона.

Напомним, рибейты – часть масштабной системы государственной поддержки кинопроизводства, реализуемой в Кольском Заполярье. Субсидии из регионального бюджета предоставляются организациям кинематографии на конкурсной основе и могут компенсировать часть расходов, понесенных на производство кинофильмов в регионе.

Изменения, установленные в новом постановлении, инициированы региональной кинокомиссией. Они позволят получить рибейты не только на планируемые съемки, но и уже проведенные в текущем году. В 2020 году в региональном бюджете предусмотрено 5 млн рублей на эти цели.

Информацию о конкурсах на получение рибейтов можно получить на сайте министерства культуры Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство культуры, закон Мурманской области о поддержке кинематографа был принят в 2019 году. Господдержка для кинопроизводителей включает предоставление специальных субсидий из областного бюджета, компенсирующих часть понесенных затрат на съёмки в Мурманской области.

В апреле 2020 года постановлением правительства региона учрежден Центр развития кинопроизводства Мурманской области. Центр популяризирует регион в качестве площадки для съемок и оказывает всевозможную помощь кинокомпаниям: консультирование и координацию, предоставление базы имеющихся локаций и актеров, информации об услугах и работах для обеспечения съемок.

Также в Мурманской области работает специальная кинокомиссия – она определяет основные направления поддержки и развития кинопроизводства и модерирует взаимодействие всех заинтересованных сторон.

 

 

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