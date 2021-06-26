Расширить спектр профессиональных компетенций строителей-автодорожников - подписано соглашение о сотрудничестве между региональным Минтрансом, МГТУ и «Мурманскавтодором»

25 июня 2021 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Государственным областным казённым учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области и Мурманским государственным техническим университетом.

В прошлом учебном году в МГТУ началась подготовка по новому образовательному направлению в сфере автодорожного строительства. Введение новой и современной образовательной программы проводилось с участием правительства Мурманской области и Российского университета транспорта (МИИТ). Подписанное сегодня соглашение позволит значительно расширить спектр профессиональных компетенций строителей-автодорожников, внедрив в учебный процесс ещё большее количество практических занятий на базе предприятий автодорожного строительства региона.

«Спасибо МГТУ за активное участие в жизни региона, а индустриальным партнёрам – за поддержку инициатив. Университет – это место, где генерируются идеи, а на базе индустриальных партнёров они воплощаются в жизнь. Подготовка квалифицированных кадров важна для реализации в регионе проектов, не имеющих аналогов в России, в том числе и в сфере автодорожного строительства», – подчеркнул присутствовавший на церемонии заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин поблагодарил университет за новые возможности в части подготовки квалифицированных кадров. Также он заверил присутствующих в стремлении возглавляемого им министерства, регионального правительства и «Мурманскавтодора» всячески содействовать тому, чтобы мурманские школьники выбирали для поступления МГТУ и работали на благо Мурманской области.

«Наш регион развивается стремительными темпами: мы активно участвуем в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», в области реализуются такие крупные проекты, как реконструкция автодороги в Териберку и это, конечно, формирует большую потребность в квалифицированных кадрах, – подчеркнул министр. – Традиции высшей инженерной школы – МГТУ – вкупе с методологической поддержкой главного вуза Минтранса России, практическим опытом кадров, задействованных в отрасли, поможет закрыть вопрос нехватки квалифицированных кадров в регионе и повысить заинтересованность абитуриентов в освоении этого перспективного направления подготовки».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, врио ректора МГТУ Светлана Деркач отметила, что наряду с заочной формой обучения, набор на которую в этом учебном году для выпускников общеобразовательных учреждений и учреждений СПО будет осуществляться в последний раз, в ходе текущей приёмной кампании в МГТУ абитуриентам предлагается 15 бюджетных мест на очную форму обучения на направление «Строительство (Автомобильные дороги)».

«Трёхстороннее соглашение, которое мы сегодня подписали, имеет большое значение для отрасли, – подчеркнул начальник Мурманскавтодора Владислав Алиев. – Как практики мы понимаем, что фундаментальное образование, получаемое студентами в стенах Мурманского государственного технического университета, обязательно должно быть поддержано практической работой на предприятиях. Мы уже активно внедряем в образовательный процесс занятия с использованием оборудования и дорожных лабораторий Мурманскавтодора, а в будущем студенты смогут проходить практическую подготовку и на базе крупных подрядных организаций».