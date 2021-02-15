Расширяется сотрудничество власти и бизнеса

Сегодня глава администрации Мурманска Евгений Никора провёл рабочую встречу с генеральным директором ООО «Праймлайн» Антоном Деминым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках проекта по производству комплектующих для крупнотоннажных морских сооружений ПАО «НОВАТЭК», который компания готова реализовать на береговой линии района Абрам-Мыс.

В декабре прошлого года ООО «Праймлайн» получило статус резидента территории опережающего развития «Столица Арктики». Уже в 2021 году компания намерена ввести в эксплуатацию два цеха.

— Мы планируем создать примерно полсотни рабочих мест, ожидаемый объём инвестиций составит пятьсот миллионов рублей, — прокомментировал Антон Демин.

Глава администрации города Мурманска отметил, что это не просто очередной шаг в экономическом плане, но и создание новых возможностей для социального партнерства.

— Сегодня идёт активное обсуждение развития жилого района Абрам-Мыс, — рассказал Евгений Никора. — В прошлом году совместно с правительством Мурманской области мы построили там детскую и спортивную площадки. В ближайшие годы мы планируем благоустройство территории Мемориального комплекса воинам первого корпуса противовоздушной обороны, смотровой площадки и ремонт хоккейного корта. Предлагаю с заделом на будущее рассмотреть возможности нашего партнёрства в этом направлении.

Стороны выразили крайнюю заинтересованность в том, чтобы сотрудничество власти и бизнеса было максимально продуктивным и результат этого взаимодействия был виден мурманчанам.