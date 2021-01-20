В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Депутаты обсудили законопроект, который вносит изменения в региональный закон о развитии сельского хозяйства.

«Предлагаемые корректировки вызваны изменениями в федеральном законодательстве, которые расширят круг лиц, имеющих право на получение кредитов в сфере агропромышленного комплекса, – отметил Валерий Пантелеев. – На господдержку могут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестпроекты по производству первичной сельхозпродукции и последующей её переработке. Для этого они должны подтвердить статус сельхозпроизводителя, а также долю дохода от реализации сельхозпродукции на уровне не менее 70% по истечении трёх лет с даты заключения кредитного договора».

Также законом предусмотрено льготное кредитование организаций и индивидуальных предпринимателей, которые соответствуют требованиям, установленным правительством РФ, для реализации федеральных проектов. В частности, речь идёт о компаниях, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности.

Комитет поддержал законопроект и рекомендовал областной Думе принять его в первом чтении.