Расслабились. Пройти ревакцинацию от коронавируса готовы лишь 4 из 10 россиян, вакцинированных полгода назад и ранее

Среди россиян, чья последняя прививка от COVID-19 была сделана 6 и более месяцев назад, чаще остальных готовы ревакцинироваться граждане старше 45 лет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, когда россияне в последний раз делали прививку от коронавируса и готовы ли пройти ревакцинацию в ближайшее время. В опросе приняли участие 3500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Лишь каждый пятый россиянин старше 18 лет сделал прививку от коронавируса менее чем полгода назад (21%). 24% опрошенных вакцинировались от коронавируса ровно 6 месяцев назад. Более чем полгода назад прививались 55% респондентов.

Среди респондентов, делавших прививку от коронавируса полгода назад и ранее, 39% готовы пройти ревакцинацию в ближайшее время, 36% — не готовы. Среди последних как недавно переболевшие, так и те, кто ранее вакцинировался добровольно-принудительно («На работе пока молчат о ревакцинации»). А некоторые, судя по комментариям, относятся к ковиду как к разновидности гриппа: «Осенью сделаю».

Мужчины говорят о решении повторно сделать прививку чаще женщин (44 и 31% соответственно). Чаще остальных же задумываются о ревакцинации респонденты старше 45 лет (46%).