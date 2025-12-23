Расслабляться мы не имеем права: губернатор провёл заседание антитеррористической комиссии в Мурманской области

В заседании приняли участие члены антитеррористической комиссии, руководители исполнительных органов Мурманской области, органов местного самоуправления, ведомств и организаций региона. Особое внимание губернатор уделил обеспечению безопасности в предстоящие новогодние и рождественские праздники.

«Хочу поблагодарить всех сотрудников правоохранительных органов, силовых структур за то, что уже проведенные мероприятия, в том числе губернаторские ёлки, прошли без инцидентов. Но расслабляться мы не имеем права. Огромная роль в обеспечении безопасности массовых мероприятий лежит на организаторах – в первую очередь, это главы муниципалитетов, руководители учреждений. Любые проводимые мероприятия нужно крайне внимательно отрабатывать с правоохранительными органами: все должны быть предупреждены, необходимые силы и средства подготовлены и синхронизированы. Надо быть крайне бдительными на предмет различного рода рисков и террористических угроз, - совершенно очевидно, что наши враги будут стараться использовать праздничные дни в своих целях. Напомню, что для всех северян и гостей региона это праздники, а для нас с вами - очень серьёзная и ответственная работа», – подчеркнул Андрей Чибис.

В Мурманской области для обеспечения безопасности в новогодние праздники будут задействованы сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, представители частных охранных организаций, народных дружинников, спасателей и пожарных.

