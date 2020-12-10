Расслабляться не стоит: никаких гарантий, что завтра не выпадет снег, нет – «коммунальный час» в Североморске

Сегодня Глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов провёл еженедельный «коммунальный час» с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций флотской столицы.

Первое, на что обратили внимание присутствующих, вопрос налаживания работы с населением: люди должны знать, что их слушают, слышат и реагируют на их просьбы и жалобы. Как отметил глава ЗАТО, гораздо приятней, когда рабочее утро начинается не с жалоб на управляющую кампанию, а со слов благодарности в её адрес. Последнее пока бывает не так часто, как хотелось бы, а значит, есть повод призадуматься.

- Считаю, что своевременное информирование населения – важная составляющая вашей работы. Если наладить нормальное общение с жителями, работать станет намного комфортней, - подчеркнул Олег Прасов. – В первую очередь, это касается чёткой и слаженной работа диспетчерских служб, куда изначально обращаются североморцы. Каждая управляющая компания, которая заботиться о своей репутации, должна обратить на это внимание.

Как сообщает пресс-служба администрации ЗАТО г.Североморск, далее собравшиеся перешли к обсуждению вопросов зимнего содержания города. В этом году погода дала карт-бланш североморским коммунальщикам. Однако расслабляться не стоит: никаких гарантий, что завтра не выпадет снег, нет.

- В идеале на проведение плановых работ никак не должны влиять погодные условия. Я сторонник варианта, когда заявленный график работ соблюдается. Поэтому пока есть время, предлагаю обдумать способ, как найти баланс между плановыми и экстренными работами. Это, например, может быть дежурная бригада, либо любой другой вариант, - поделился мыслями глава ЗАТО г.Североморск.

Ещё одна важная зимняя тема – очистка крыш домов от наледи и сосулек. Как отметил Олег Прасов, в прошлом году особых претензий к управляющим компаниям не было, хотелось бы, чтобы и в этот раз тема свисающих сосулек на «коммунальных часах» не стала животрепещущей. А для этого УК посоветовали усилить контроль состояния крыш.

Обратили внимание представителей управляющий компаний и на своевременную посыпку придомовых территорий песко-соляной смесью.

- Чаще всего жалобы поступают от людей утром и вечером. Поэтому попрошу приложить максимум усилий, чтобы в то время, когда североморцы идут на работу и возвращаются домой, дорожки и тротуары были обработаны, - отметил Олег Прасов.

Много вопросов в последнее время вызывает содержание контейнерных площадок для сбора мусора. Где-то переполнены сами баки, а где-то дворники не подбирают вовремя то, что разлетелось во время погрузки. И первое, и второе – недопустимо. Если ситуация не изменится, к коммунальщикам будут применены административные меры.

В завершение встречи, представителей управляющих компаний попросили обратить особое внимание на освещение придомовых территорий и детских площадок, а также найти время для плановой замены адресных табличек на фасадах домов.