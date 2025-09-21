В Государственную инспекцию труда из ООО «Мурманская строительная компания» поступило извещение о тяжёлом несчастном случае.

Предварительно установлено, что ООО «МСК» является генеральным подрядчиком по строительству жилого дома в Мурманске по улице Зелёной. Согласно полученной информации 1 сентября 2025 года, проводя обход объекта, строящегося здания, с целью инспектирования, руководитель организации, находясь на шестом этаже, наступил на проём вентиляционного люка, закрытый пенополистиролом, и упал через него на пятый этаж, получив тяжёлые травмы.

«Своевременно в адрес Гострудинспекции и других ведомств извещение направлено не было, поэтому расследование сокрытого несчастного случая начато государственным инспектором труда самостоятельно, без образования комиссии с участием работодателя», - сообщила заместитель руководителя ГИТ Анастасия Подобедова.

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457241949%2Fd59acb803f910cdc04