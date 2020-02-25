Расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего изверга из Кандалакши взято на контроль прокуратурой области

Прокуратурой города Кандалакши 23 февраля дано положительно заключение по ходатайству следователя следственного отдела СУ СК по Мурманской области о заключении под стражу 15-летнего жителя города Кандалакши, в отношении которого 21 февраля было возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении покушения на убийство малолетнего, то есть преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, несовершеннолетний, 2004 года рождения, 21 февраля, на улице Новой в Кандалакше избил и пытался задушить 11-летнего потерпевшего. После потери последним сознания, обвиняемый, считая, что мальчик мертв, закопал его в снег.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего обвиняемого избрана Кандалакшским районным судом сроком на 2 месяца.

В настоящее время прокуратурой проводится проверка в отношении органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.