Состоялось первое в 2021 году заседание объединенного общественного совета при Министерстве финансов Мурманской области, комитете государственного и финансового контроля Мурманской области, комитете по конкурентной политике Мурманской области. Мероприятие прошло в заочном формате.

Участники рассмотрели уточнённые параметры областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, доклад о реализации комитетом государственного и финансового контроля Мурманской области в 2020 году контрольно-надзорных полномочий в сфере бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также отчет о реализации комитетом по конкурентной политике Мурманской области антикоррупционных мероприятий в 2020 году. Кроме того, было принято решение о досрочном прекращении полномочий одного из членов Объединенного общественного совета в связи с расторжением трудовых отношений с инициировавшей его выдвижение организацией.

Следующее заседание запланировано на второй квартал 2021 года.