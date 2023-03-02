Рассмотрели вопросы, затрагивающие все регионы СЗФО: депутаты Мурманской областной Думы приняли участие в заседании комитета ПАСЗР

В Вологде состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе. В его работе приняли участие депутаты Мурманской областной Думы Алексей Гиляров и Михаил Белошеев. В центре внимания парламентариев были вопросы, затрагивающие все регионы СЗФО и требующие решения на федеральном уровне.

Один из них - о нормативном регулировании и источниках финансирования организации проведения медицинских осмотров совершеннолетних обучающихся в период и перед началом производственной практики. В разных субъектах эта проблема решается по-разному. В Мурманской области затраты, связанные с организацией медицинских осмотров, включаются в затраты на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ, то есть, финансируются из регионального бюджета. Есть регионы, в которых совершеннолетние обучающиеся профессиональных образовательных организаций проходят медицинские осмотры за свой счёт или же действует смешанная система финансирования из разных источников.

Члены комитета предложили от имени ПАСЗР направить председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину обращение, в котором говорится о необходимости установления единообразного правоприменения норм о прохождении профилактических медицинских осмотров.

Другая важная тема - подготовка и проведение государственной итоговой аттестации. В соответствии с федеральным законодательством компенсация за эту работу выплачивается только педагогическим работникам образовательных организаций.

Однако к данной работе зачастую привлекаются лица, занимающие должности в инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских подразделениях, осуществляющих вспомогательные функции.

В целях соблюдения принципа социальной справедливости при выплате денежных компенсаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в Государственную Думу внесён законопроект «О внесении изменения в статью 52 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». На комитете было принято решение рекомендовать Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России поддержать его.

Парламентарии обсудили ситуацию с дополнительными гарантиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время законодательно не урегулирован вопрос с финансовым обеспечением расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Поскольку данные расходы не отнесены федеральным законодательством ни к полномочиям субъектов Российской Федерации, ни к вопросам местного значения муниципальных образований, их финансирование является расходным обязательством Российской Федерации. К такому выводу приходят и суды, рассматривавшие исковые заявления органов местного самоуправления о взыскании с казны Российской Федерации убытков, понесенных муниципальными образованиями.

Члены постоянного комитета ПАСЗР считают целесообразным для законодательного урегулирования ситуации с финансовым обеспечением расходов на эти цели подготовить соответствующее обращение в Государственную Думу и правительство РФ.

Депутат Алексей Гиляров представил на заседании комитета доклад о региональной грантовой поддержке системы образования в Мурманской области. Он сообщил, что 2022 году на грантовую поддержку образовательных организаций региона из средств областного бюджета было выделено 420 миллионов рублей. Программа затрагивает все сферы образования Мурманской области: грантополучателями стали учреждения дополнительного образования, школы, вузы, научные организации. Были поддержаны проекты самой разной направленности: в том числе исследовательские, инновационные, социально ориентированные.

- Меры региональной государственной поддержки повышают престиж профессии и, возможно, меняют некоторые подходы к профессиональному росту, что, несомненно, способствуют созданию новых возможностей профессионального развития, самопознанию, расширению круга интересов, знакомства с новыми практиками, - подчеркнул Гиляров.

Парламентарии СЗФО с большим интересом ознакомились с региональной практикой по грантовой поддержке системы образования в Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/e1d/fhvpq4ylnumq96nlvg8z8yia2h536wxn.jpg