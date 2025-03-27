Растёт число сторонников возврата оценок за поведение в школах

2 из 3 родителей за возвращение отметок за поведение в школах. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, работающие учителя и родители школьников.

Глава Минпросвещения РФ допустил возвращение оценок за поведение в школах уже этой осенью.

65% родителей школьников поддерживают инициативу. В пользу возвращения отметок за поведение чаще выступают отцы (75% против 53% матерей). По мнению респондентов, «контроль воспитания необходим», «авторитет учителя утерян, оценка поведения поможет угомонить слишком наглых учеников».

Учителя поддерживают идею ещё активнее: 85% выступают за возвращение оценок за поведение. Их комментарии особо эмоциональны: «Не только оценивать, но и исключать из школы за плохое поведение», «Родители должны объективно воспринимать проблемы детей, так как зачастую им нужна психологическая коррекция».

Среди экономически активного населения инициативу поддерживают 59%, причём мужчины чаще женщин (68% против 50%). Чем старше респонденты, тем выше поддержка: 68% среди тех, кто старше 45 лет, против 52% среди молодежи до 34 лет.

Поддержка инициативы растет: за год число сторонников среди экономически активного населения увеличилось на 12 п.п.

18% выступают против, считая, что это «способ давления на родителей» и «инструмент для перевода ребенка на домашнее обучение». 23% затруднились с ответом.

Время проведения опроса: 19 — 21 марта 2025 года.