Растёт эффективность эксплуатации морских рыбных причалов в управлении ФГУП «Нацрыбресурс»

За три квартала 2023 года перевалка рыбной продукции (выгрузка и хранение с последующей транспортировкой) через причалы ФГУП «Нацрыбресурс» (подведомственный Росрыболовству) увеличился на 3% и достиг 845 тысяч тонн.

Как сообщает vk.com/fish_gov_ru, в целом грузооборот через причалы, которые находятся в управлении Нацрыбресурса в портах по всей стране, в частности, в Калининграде, Владивостоке, Находке, Корсакове, Петропавловск-Камчатске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Махачкале, Мурманске и Северо-Курильске составил 15,8 млн тонн (как рыбная продукция, так и сухогрузы, наливные грузы, грузы в контейнерах) - на 29% выше прошлогоднего показателя.

Погрузо-разгрузочные работы, связанные с перевалкой рыбной продукции, - приоритет Росрыболовства, поэтому находятся на особом контроле подведомственного учреждения, отмечается в ведомстве.