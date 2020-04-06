Растёт грузопоток на Северном морском пути

Как сообщает Администрация Северного морского пути, за январь-март 2020 года в акватории Севморпути перевезены 7,83 млн тонн грузов. Это на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что, несмотря на растущий грузопоток, дальнейший рост перевозок по арктической магистрали оценивается консервативно. В Транспортной стратегии РФ прогнозируется, что в базовом сценарии в 2025 году он составит 82 млн тонн, в консервативном - 65 млн тонн, а в 2036 году - 105 млн тонн и 85 млн тонн соответственно.

Сейчас официально запланирован рост грузопотока по СМП до 80 млн тонн к 2024 году, при этом компания «НОВАТЭК» собирается с 2027 года ежегодно вводить в строй по линии сжижения газа на 6 млн тонн (24 млн тонн к 2030 году).