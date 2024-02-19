Растёт интерес зарубежных компаний к грузоперевозкам по Севморпути – Алексей Лихачёв

Интерес зарубежных компаний к грузоперевозкам по Северному морскому пути растет, в 2023 году число выданных им разрешений на проход в акватории СМП выросло более чем вдвое, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Видим растущий интерес к Северному морскому пути со стороны иностранных судоходных компаний. Так, количество разрешений на плавание в акватории СМП, выданных иностранным компаниям, увеличилось более чем в два раза», — сказал Лихачев в интервью журналу «Эксперт».

«По данным за январь, мы уже видим опережение показателей грузопотока аналогичного периода прошлого года», — добавил он.

Как пишет 1prime.ru, объём грузоперевозок по Севморпути в 2023 году составил рекордные 36,25 миллиона тонн, более чем на 250 тысяч тонн больше плана, напомнил Лихачев. «По транзитным перевозкам также установили рекорд — 2,15 миллиона тонн», — сказал генеральный директор госкорпорации «Росатом».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММП».