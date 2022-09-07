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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.22 17:30

Растёт количество северян, которые пользуются сервисами единого портала «Госуслуги»

За год количество зарегистрированных пользователей на портале «Госуслуги» в Мурманской области увеличилось более чем на 61 тысячу человек. Так, по состоянию на 31 августа число подтвержденных учетных записей составляет 528280. А активных пользователей, которые регулярно пользуются услугами портала – более 292 тысяч человек.

В настоящий момент в Мурманской области 100% массовых социально значимых услуг (МСЗУ) можно получить с помощью электронных сервисов. Одними из самых популярных услуг остаются «Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет», «Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», а также «Назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, на территории региона через портал «Госуслуги» можно получить свыше 82 МСЗУ.

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