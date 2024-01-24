Растёт лояльность работодателей к соискателям с опытом индивидуального предпринимательства

К бывшим индивидуальным предпринимателям лояльнее компании крупного бизнеса. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 500 компаний из всех округов страны.

Опыт бывших бизнесменов, переходящих в наёмные работники, для 44% компаний является недостатком: «Это не исполнители уже. Неуправляемы»; «Им трудно перестроиться на работу в найме. Завышенные ожидания»; «Отсутствуют навыки: подчиняемость, соблюдение режима труда и отдыха»; «В основном пытаются за счет работодателя реанимировать свой бизнес».

Только в каждой девятой компании опыт предпринимательства эйчары называют преимуществом соискателя, причем чаще всего такой бэкграунд считают плюсом в малом бизнесе (14%).

37% эйчаров уверяют, что опыт ведения своего бизнеса никак не влияет на трудоустройство. Наиболее лоялен к бывшим ИП крупный бизнес: 53% работодателей утверждают, что относятся к таким соискателям без предубеждений.

За три года с момента проведения аналогичного исследования, менеджеры по персоналу стали реже брать во внимание опыт предпринимательства: если в 2021 году только 26% отмечали, что ведение своего бизнеса в прошлом никак не влияет на трудоустройства, то сейчас таких 37%.

Время проведения опроса: 9—19 января 2024 года.