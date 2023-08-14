Растёт нагрузка на площадки для размещения крупногабаритных отходов

Как сообщает регоператор, иногда мусор, образующийся в ходе ремонта, попадает в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов (ТКО), что приводит к крайне негативным последствиям – к порче баков, а также проблемам при погрузке ТКО специализированной техникой.

Согласно установленным правилам, собственники должны складывать образующиеся КГО в бункеры или на специальных площадках для крупногабаритных отходов.

На сегодняшний день в Мурманской области их около 7000. Размещение крупногабарита рядом с контейнерами, на тротуарах и проезжей части недопустимо. КГО должны складироваться в разобранном либо ином состоянии, исключающем возникновение угрозы для жизни и здоровья персонала оператора по обращению с ТКО, а также для технической исправности мусоровозного транспорта. Предоставленные к вывозу КГО не должны быть заполнены другими отходами.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», к крупногабаритным отходам можно отнести старую мебель, коробки, отслужившую свое бытовую технику, отходы от текущих ремонтов – обои, двери, оконные рамы и т.д.

Содержание контейнерных площадок и территории, прилегающей к месту погрузки отходов, расположенных на придомовой территории, входит в зону ответственности собственников помещений в многоквартирном доме. Если территория не входит в состав общего имущества собственников, то ответственность за их содержание несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория.

По действующим в России санитарным нормативам спецтехника забирает крупногабаритные отходы не реже одного раза в неделю – в теплое время года, а зимой – не реже одного раза в 10 суток. Вывоз контейнеров для смешанных отходов в тёплое время года проводится в ежедневном режиме, при температуре плюс 4 и ниже допускается один раз в три дня.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».