Растёт нестабильность в мире, а в Арктике отмечаются тревожные тенденции

Арктический регион становится интернациональным театром военных действий, что не может не беспокоить, считает посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Финляндия и Швеция 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Комментируя эти действия, дипломат отметил рост международной военной активности в регионе Арктики. «Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий. Это не может не беспокоить», — сказал Корчунов.

Он пояснил что традиционная политика Хельсинки и Стокгольма по неприсоединению к военным союзам продолжительное время давала прочную основу для поддержания мира и стабильности в Арктике. «Потенциально присоединение этих стран к НАТО вряд ли будет способствовать достижению этой цели», — указал дипломат.

Для НАТО ликвидация последней нейтральной «буферной» зоны с Россией, каковой были Швеция и Финляндия, была одной из главных целей последних лет. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, милитаризация до сих пор нейтральной Арктики, как и двукратное увеличение границы России с военным блоком, являются ключевыми задачами альянса — и совсем не следствием российской спецоперации на Украине.

А в это время председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что риск серьёзного конфликта между мировыми державами возрос, мир становится всё более нестабильным.

Как передает ТАСС, США сейчас сталкиваются с двумя мировыми державами — Россией и Китаем, у которых есть существенный военный потенциал и неотступное желание изменить действующий порядок, сказал Милли в своём выступлении перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт.

«Мир, в который вы выходите, имеет потенциал серьёзного международного конфликта между великими державами. Этот потенциал растёт, а не снижается», — обратился военный к будущим коллегам.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm