Растёт спрос на наличные: россияне опасаются остаться без возможности оплатить необходимые товары и услуги

Российские инкассаторы перевезли в июле на 11,3% больше наличных денег, чем месяцем ранее, сообщает объединение «Росинкас».

Как пишет «Российская газета» в последние месяцы россияне стали чаще пользоваться наличными. Увеличение их объёма в обращении привело к оттоку из банков около 400 млрд рублей в июне-июле, что выше значений прошлых лет, отмечают аналитики ЦБ.

Объём наличных, которые «Росинкас» перевёз в рамках обслуживания торгово-сервисных предприятий (ТСП), вырос в июле, рассказал «РГ» Сергей Верейкин, президент объединения. Наличная выручка, по его словам, увеличилась равномерно у всех типов ТСП - и торговых сетей, и аптек, и автозаправок.

По сравнению с июнем текущего года количество перевозок наличных осталось без изменений, но наблюдается рост перевозимой суммы, рассказали изданию в пресс-службе «МТС Банка».

«Люди опасаются остаться без возможности оплатить необходимые товары и услуги на фоне участившихся сбоев в работе мобильного интернета. К тому же летом многие находятся в отпусках, а остаться без денег вдали от дома особенно некомфортно. Это также способствует росту оборота наличных. Плюс снижается ставка по вкладам, что нивелирует потери дополнительного дохода в виде процентов, если человек решает снять наличные с карты или со счёта», - считает Верейкин. Тенденция роста наличных в обороте, по мнению эксперта, продержится ещё несколько месяцев до полной нормализации работы инфраструктуры интернет-провайдеров.