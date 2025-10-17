Растущие опасения россиян относительно будущих перспектив трудоустройства пока вряд ли свидетельствуют о будущем росте безработицы

В России наёмные работники всё меньше верят в перспективу удачного трудоустройства в случае смены своего нынешнего места работы. Такой вывод следует из результатов очередной волны опроса, регулярно проводимого Президентской академией. Схожие настроения, но уже исходя из меняющегося не в пользу соискателей соотношения вакансий и резюме фиксирует и аналитика платформы hh.ru.

Как пишет «Коммерсант», как и по итогам предыдущей, апрельской волны мониторинга, результаты опроса фиксируют позитивные оценки работниками ситуации на рынке труда: они уверены в том, что не потеряют работу в ближайшие три месяца. В то же время ожидания работников относительно возможности найти новое рабочее место с сопоставимой зарплатой и условиями труда за год стали более негативными.

Так, по сравнению с сентябрем 2024-го доля считающих, что найти такую работу будет «трудно» или «очень трудно», выросла на 7 процентных пунктов (п. п.), до 54%. Доля полагающих, что это «легко» или «очень легко», упала на 5 п. п., до 41%.

Индекс hh.ru, с помощью которого компания оценивает соотношение вакансий и резюме на своей платформе, в сентябре свидетельствовал о замедлении рынка труда. Компании за месяц опубликовали 1,1 млн вакансий — это на 26% меньше, чем годом ранее. При этом количество резюме выросло на 31% за год и на 7% по сравнению с августом, что говорит о росте активности соискателей мест.

Можно предположить, что подобные изменения на рынке труда в случае их продолжения могут привести к некоторой переоценке властями масштаба проблемы дефицита кадров. Сейчас она считается долгосрочной и потребовала принятия соответствующих мер (например, ежегодного составления кадрового прогноза) и даже разработки и запуска с 2025 года профильного нацпроекта «Кадры».

