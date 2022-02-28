Растут риски, ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Напомним, до этого ставка составляла 9,5%.

Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, отмечает Банк России.

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.