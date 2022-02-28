Мурманская область. Арктика (16+)28.02.22 10:30
Растут риски, ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20%
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Напомним, до этого ставка составляла 9,5%.
Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, отмечает Банк России.
Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.
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