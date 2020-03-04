Ратифицирован протокол об электронном обмене налоговой информацией между государствами – участниками СНГ

Президент России Владимир Путин ратифицировал Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового администрирования. Помимо Российской Федерации его уже ратифицировали в Армении, Казахстане и Киргизии. Тестовый обмен информацией пройдёт в августе 2020 года, а с 2021 года он будет проходить в штатном режиме.

Налоговые органы договорившихся стран-участников СНГ ежегодно автоматически будут предоставлять и получать сведения об имуществе и отдельных видах доходов своих резидентов, полученных на территории других государств-участников обмена. Это позволит более эффективно администрировать налоговые платежи, а также обеспечивать своевременность и полноту поступления налогов в бюджет. Кроме того, обмен данными поможет дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества государств СНГ, позволит перейти от налогового контроля к анализу больших данных.

Напомним, что указанный протокол был подписан 2 ноября 2018 года премьер-министрами Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Ратификация протокола странами-участниками СНГ – это важный шаг на пути сокращения теневой экономики, противодействия противозаконному сокрытию капиталов за рубежом и борьбы с уклонением от налогообложения.