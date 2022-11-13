На базе школы №26 вчера прошел городской смотр строя и песни школьных отрядов Мурманского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» «Равнение на Победу!».

В этом году в смотре приняли участие юнармейцы в возрасте от 14 до 16 лет из 11 общеобразовательных учреждений города Мурманска.

Как сообщает администрация города Мурманска, ребята продемонстрировали навыки строевой подготовки, приемов и команд, а также движение строевым шагом по залу, воинское приветствие в движении.

По итогам мероприятия отряды, занявшие призовые места войдут в состав парадного расчёта Мурманского отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» и примут участие в Параде Победы 9 мая 2023 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23673&page=1