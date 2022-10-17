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Мурманская область. Арктика (16+)17.10.22 15:00

Равнодушие – недопустимо: губернатор призвал сотрудников ведомств максимально внимательно решать вопросы родных и близких мобилизованных северян

На прошлой неделе глава региона Андрей Чибис посетил Печенгский округ и Ленинградскую область, где проходят специальную подготовку мобилизованные северяне. В ходе оперативного совещания губернатор отметил, что все вопросы, которые поднимали бойцы на встречах – взяты в работу, ряд из них уж решен. Также губернатор попросил коллег обращать на это пристальное и приоритетное внимание.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы наши бойцы были в первую очередь обеспечены бронезащитой. После посещения их в Ленинградской области этот вопрос был решён на следующий день, и наши ребята в полном объеме получили бронешлемы и бронезащиту. Помимо этого, мы вместе с муниципалитетами, предпринимателями и предприятиями области стараемся обеспечить бойцов соответствующей экипировкой и дополнительными потребностями. Отмечу, что многие неравнодушные жители и предприниматели области интересовались, куда они могут направлять средства, чтобы также помогать участникам СВО и мобилизованным гражданам. Для этого Мурманское отделение «Российского союза ветеранов Афганистана» открыло сбор средств, на которые также будет закупаться дополнительная помощь», – пояснил Андрей Чибис. 

Губернатор напомнил, что в рамках акции партии «Единая Россия» «Север помогает» при тесном взаимодействии с Северным флотом гуманитарная помощь по потребностям доставляется именно в места дислокации. 

«Вся логистика налажена и отрабатываются даже точечные запросы наших бойцов, – подчеркнул губернатор. – Ещё раз всем небезразличным северянам огромное спасибо за желание помочь и поддержать наших». 

Глава региона также поблагодарил депутатов областной Думы за оперативное принятие ряда законопроектов, касающихся детей мобилизованных северян: это бесплатное питание в школах и колледжах, и бесплатное посещение садов для них.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис также обратился к сотрудникам федеральных, региональных и муниципальных ведомств и призвал их к терпеливому и доброжелательному общению с родными и близкими мобилизованных.

«Призываю мотивировать сотрудников всех ведомств, начиная от военкоматов и до социального блока, на терпеливое и доброжелательное общение с родственниками мобилизованных граждан, соучастие, помощь в решении. Переживают семьи, матери, жены. Может и вопросы часто одинаковые задают. Но недопустимо отмахиваться от этих вопросов и недопустимо равнодушие или хамство. Пара таких сигналов у нас есть, их обязательно проверим и будем жёстко реагировать. Мы не потерпим такого отношения к родственникам наших ребят, которые пошли отстаивать страну и защищать Родину. Обращаю внимание, это относится ко всем блокам – федеральным, региональным и муниципальным структурам», – подчеркнул губернатор. 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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