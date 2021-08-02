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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.21 18:00

Равное распределение домашних обязанностей чаще всего можно встретить в семьях, где супруги зарабатывают поровну

У мужчин и женщин разные представления о распределении домашних обязанностей: мужья чаще утверждают, что домашняя работа распределена поровну, жены — что им приходится выполнять больше обязанностей. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 россиян, состоящих в браке.

56% мужчин утверждают, что домашние обязанности в их семьях распределены примерно поровну, 37% — что больше работы по дому выполняет жена, 6% — что большее бремя домашней работы лежит на них, мужьях. У женщин иной взгляд на быт: 57% из них говорят, что они выполняют большую часть домашних обязанностей, 4 из 10 — что делят работу по дому поровну с супругом, 2% — что больше домашних дел на мужчине.

По словам мужчин, домашние обязанности в их семьях в большинстве случаев распределены поровну. Только те мужчины, которые зарабатывают больше жен, чаще говорят о том, что их жены выполняют больше работы по дому (55%). Мужчин, которые выполняют больше бытовых обязанностей, мало среди семей с разным достатком, и даже среди домохозяйств, где мужчина зарабатывает значительно меньше жены или совсем не работает (15%).

В той же ситуации (когда мужья получают меньше или не зарабатывают вовсе), о выполнении мужем большей части домашней работы рассказала только каждая десятая женщина, при этом 54% женщин в семьях с неработающими или мало зарабатывающими мужьями, утверждают, что выполняют больше домашней работы. Жены вообще чаще утверждают, что бремя быта лежит по большей части на их плечах. Но есть исключения: среди женщин с зарплатой от 80 тысяч рублей больше тех, кто делит домашние обязанности поровну с мужем (50%). В семьях, где супруги зарабатывают примерно одинаково, о равном распределении обязанностей говорит большинство жен и мужей (53 и 70% соответственно).

 

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