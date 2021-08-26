Раз в 3 года будут информировать россиян о размере их будущей пенсии

C 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет проактивно информировать россиян о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях. Соответствующий порядок утвердил глава Минтруда Антон Котяков.

Как пояснил замминистра труда и социальной защиты - статс-секретарь Андрей Пудов, вся информация будет приходить человеку в «Личный кабинет» на портале госуслуг. Те же, кто не использует портал госуслуг, смогут получить такие сведения при личном обращении в территориальный орган ПФР, пишет «Российская газета».

«Проактивно уведомления будут приходить раз в 3 года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким является размер пенсии по старости исходя из уже накопленных пенсионных прав», - уточнил Пудов.

Как сообщает Минтруд, в персональных уведомлениях будут представлены сведения о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.

«Скоро у россиян появится ещё один полезный государственный сервис, который позволит отслеживать и контролировать размер пенсионных накоплений, а также понимать, насколько правильно перечисляются взносы в Пенсионный фонд. Информация о сумме будущей пенсии - это повод спланировать ресурсы для дополнительных накоплений и источников дохода «на старость». Во многих странах мира нормой считается задумываться о жизни на пенсии и составлять соответствующий финансовый план», - подчеркнула профессор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Наталья Локтюхина.