Раздача Георгиевской ленты в ЗАТО г.Североморск будет сопровождаться выступлением агитбригады.

Традиционная акция по раздаче Георгиевской ленты в ЗАТО город Североморск получит интересное сопровождение. 4, 5 и 6 мая в городе и посёлках муниципалитета с песнями военных лет выступит агитбригада «Искусство фронту». Как сообщает администрация флотской столицы, в преддверии 9 мая творческую тематическую программу для жителей подготовил Центр досуга молодёжи.