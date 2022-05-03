Мурманская область. Арктика (16+)03.05.22 10:00
Раздача Георгиевской ленты в ЗАТО г.Североморск будет сопровождаться выступлением агитбригады.
Традиционная акция по раздаче Георгиевской ленты в ЗАТО город Североморск получит интересное сопровождение. 4, 5 и 6 мая в городе и посёлках муниципалитета с песнями военных лет выступит агитбригада «Искусство фронту». Как сообщает администрация флотской столицы, в преддверии 9 мая творческую тематическую программу для жителей подготовил Центр досуга молодёжи.
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Последние комментарии
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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