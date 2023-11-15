Разгерметизация – условная, готовность – реальная: в Мурманском морском торговом порту прошли учения

На автозаправочной станции №2 Мурманского морского торгового порта (ММТП) прошли учения по отработке взаимодействия, готовности сил и средств при локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов.

В порту они проводятся регулярно, при этом меняются конкретные объекты, где разворачивается основное действие. В учении были задействованы сотрудники ММТП и профессионального аварийно-спасательного формирования Мурманского филиала аварийно-спасательного отряда Северо-западного центра «ЭКОСПАС». Подготовку учения осуществляли Дирекция охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и техническая дирекция порта.

Согласно легенде, обнаружив условную разгерметизацию топливного рукава на топливозаправщике, оператор АЗС оперативно подал сигнал в диспетчерскую службу порта. Не дожидаясь прибытия аварийно-спасательного формирования, портовики своими силами приступили к локализации условного разлива нефтепродуктов. Своевременно прибывшая группа спасателей аварийно-спасательного подразделения «ЭКОСПАС» оценила ситуацию и предприняла необходимые меры для окончательной ликвидации условного разлива. Он был устранён при помощи спецсредств и нефтесборочных систем.

«В вопросах, которые касаются безопасности технологических процессов, мы проявляем самый высокий уровень ответственности и стремимся к тому, чтобы каждый работник осознано относился к ним и довёл необходимые навыки до автоматизма», - подчеркнул заместитель директора - директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности ММТП Алексей Дегтярев.

По отзывам участников, учения предполагали владение универсальными знаниями и навыками, которые могут пригодиться в любой жизненной ситуации.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253742%2Fwall-149919532_3514