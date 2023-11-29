Разглядеть красоту, удержать молодежь и подчеркнуть семейные ценности: в музее ММТП открылась выставка «Мурманский порт - глазами молодых художников»

В Музее Мурманского морского торгового порта открылась выставка картин по итогам творческого образовательного проекта «Мурманский порт - глазами молодых художников». Его организатором выступил Мурманский арктический университет при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт».

Проект был реализован в сентябре 2023 года. В нем приняли участие 21 студент из Мурманского арктического университета, колледжа Мурманского арктического университета, колледжа искусств.

«Казалось бы, как можно совместить масштабное производство с красотой? Найти в этом какой-то художественный смысл, раскрыть духовность и красоту? Участникам проекта это удалось. Даже мы сами не ожидали, что получится настолько красиво!», - сказал исполнительный директор Мурманского морского торгового порта Андрей Черников.

На протяжении нескольких сентябрьских дней молодые художники работали в рамках проекта. Они посетили несколько локаций, откуда открываются виды города и порта: побывали у памятника Защитникам Заполярья, на смотровой площадке на улице Кильдинской, ездили на Абрам-мыс и писали этюды на причале №12 Мурманского морского торгового порта. Как отметили эксперты проекта, несмотря на суровую северную погоду, которая стояла в эти дни, все работы получились яркими и тёплыми. Причём они были выполнены в самых разных техниках – молодые художники запечатлели порт и город в графике, пастели, акварельных красках и масле. По итогам пленэра его участники выполнили 84 работы.

«Как познакомить творческую молодёжь с морским торговым портом? Наверное, через такие проекты. А те студенты, те молодые творцы, которые через искусство передали своё отношение, и они будут дальше транслировать его на таких выставках», - подчеркнула министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Одна из участниц проекта - студентка Мурманского арктического университета Анна Колесникова. Её папа – начальник портовых мастерских Андрей Колесников.

«Для меня сегодня очень трогательный момент. Так получилось, что Анна не так много знала про нашу работу. И это проект стал для нее открытием порта. Я помню рассказы Анны о том, как это красиво – там, где мы работаем. А сегодня я в первый раз вижу то, что написала Анна, и меня переполняет чувство гордости!», - сказал Андрей Колесников.

«Для нас это было настоящее приключение. Мы почувствовали себя настоящими художниками. Помню, когда мы были на Абрам-Мысе, пошёл дождь, заливало глаза, но мы всё равно радовались, потому что перед нами был потрясающий вид!», - поделилась эмоциями Анна Колесникова.

«Мы часто говорим о том, как удержать молодёжь в регионе. Сделать это мы можем, только показав, что они могут реализоваться здесь – найти вдохновение, получить поддержку самых креативных и замечательных идей. А Мурманский морской торговый порт ведёт себя не просто как производственное предприятие, оно активно вкладывает ресурсы в территорию, поддерживает ее и участвует в её развитии», - сказала директор Института креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического университета Татьяна Белевских.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253787%2Fwall-149919532_3533