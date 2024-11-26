Разговор о большом путешествии: гостями «Арктического диалога» стали члены экипажа уникальной экспедиции «Россия 360»

Путешественник Богдан Булычев и экипаж экспедиции «Россия 360» вернулись из дальнего путешествия и встретились с молодёжью Кольского Заполярья в рамках «Арктического диалога».

Мероприятие прошло в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Главной темой встречи стало большое путешествие по России, которое стартовало в начале этого года с Морского вокзала в Мурманске.

Во время беседы участники экспедиции делились эмоциями, впечатлениями, рассказывали про людей, про уникальные места и объекты, которые им довелось увидеть и отвечали на вопросы молодого поколения.

За 11 месяцев команда автопутешественников проехала десятки тысяч километров вдоль сухопутных границ России через 58 регионов, включая Арктику, Дальний Восток, Урал, Кавказ, Юг, Центральную Россию и Калининград, по побережью 13 морей и 2 океанов.

«С Чукотки мы спустились на Камчатку. С Камчатки добрались до Курильских островов, прошли их, потом Сахалин. Добрались до Владивостока. Дальше пошли вдоль китайской, монгольской, казахской границ. Потом у нас была центральная часть России, потом Каспий, Кавказ. После этого Крым, новые территории, западная часть границы с Белоруссией, Эстония, Латвия. Отдельный круг мы сделали по Калининграду, затем проехали Санкт-Петербург и вернулись в Мурманск», – рассказал Богдан Булычев.

Участниками экспедиции стали 25 человек. Но лишь трое из них сделали полный круг вокруг нашей страны от начала и до конца. Это стало личным рекордом путешественников, но появились и другие, командные.

«В этой поездке мы установили не один рекорд России и мира. Мы первые прошли по Северному морскому пути вдоль сухопутных границ. То есть мы проехали всю Арктику. Второй рекорд – мы проехали вокруг России вдоль всех сухопутных границ. Третий рекорд – первые, кто за один год посетил все точки – Север, Запад, Юг, Восток. Четвертый – мы на вездеходе впервые доехали до Северного Полюса. Пятый – мы самый большой экспедиционный центр, который за один год поставил столько рекордов России и Мира», – прокомментировал член экипажа Андрей Корх.

Достичь таких успехов удалось благодаря слаженной работе команды, профессионализму каждого путешественника. По словам командира экипажа Богдана Булычева, свою роль сыграла и качественная техника:

«Экспедиция осуществлялась исключительно на колесной технике российского производства. У нас не было вертолётов, не было самолётов, танков, были только вездеходы, автомобили, снегоходы и квадроциклы. И все прошло благополучно».

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, рассказ о длительном путешествии вызвал у молодёжи неподдельный интерес: кто-то интересовался у спикеров подробностями приключений, кто-то узнавал, как попасть в команду. На каждый вопрос был получен ответ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/