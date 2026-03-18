«Разговоры о важном»: вице-губернатор Светлана Панфилова обсудила с учащимися Губернаторского лицея роль современной промышленности для страны и региона

В Губернаторском лицее Мурманска состоялось внеурочное занятие в рамках масштабного федерального проекта «Разговоры о важном», который охватывает учащихся с 1-го по 11-й класс по всей России. Перед школьниками выступила заместитель губернатора Мурманской области — министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

В ходе открытого диалога она рассказала о современной промышленности России как о высокотехнологичной отрасли, которая открывает широкие перспективы для молодежи. Главной темой беседы стала значимость промышленного комплекса для экономической независимости страны и региона.

Светлана Панфилова подробно остановилась на приоритетах развития отрасли и ее достижениях. Обращаясь к учащимся, заместитель губернатора привела показатели, демонстрирующие вклад промышленности в экономику Кольского Заполярья. Сегодня более 60 тысяч жителей области заняты в промышленном секторе, формируя треть валового регионального продукта. С 2020 по 2025 год в отрасль было инвестировано свыше 700 млрд рублей, а объём промышленного производства по итогам 2025 года превысил 1 трлн рублей.

«Промышленность сегодня — это не просто заводы, это высокие технологии, инновации и интересные задачи. Для молодых людей это пространство для самореализации, где они могут строить успешную карьеру, внося вклад в экономический суверенитет нашей страны», — отметила в своем выступлении Светлана Панфилова.

Встреча была направлена на формирование у подрастающего поколения уважения к инженерным и рабочим профессиям, а также на мотивацию школьников к осознанному выбору специальностей, значимых для личного будущего, для развития Мурманской области и России в целом.

