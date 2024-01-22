Различные стипендии получают более 9 тысяч студентов Мурманской области

Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Более 9 тысяч студентов получают различные виды стипендий. Из них – свыше 450 ребят являются получателями повышенных стипендий от Президента России, правительства страны, а также региональных стипендий и стипендий промышленных партнёров», – отметил глава региона.

Андрей Чибис также подчеркнул отдельное направление работы в части поддержки студентов из числа участников специальной военной операции и детей участников СВО. Меры поддержки касаются разных сфер.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, студентам-очникам в государственных областных образовательных организациях предоставляется бесплатное двухразовое питание, студентам очной формы обучения в колледжах региона, не являющимися государственными областными, ежемесячно выплачивается 5 тысяч рублей для обеспечения питанием. Помимо этого, студентам-очникам всех учреждений, расположенным на территории региона, компенсируется ежемесячно 1 тысяча рублей на оплату общежития, а также проезд к месту проживания и обратно.

Подробно о мерах поддержки студентов на оперативном совещании правительства рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.