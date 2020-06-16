Разлив нефтепродуктов в районе мусоросжигательного завода помог выявить многочисленные нарушения природоохранного законодательства

Проведенная Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой проверка показала, что 26 мая текущего года на территории, расположенной по адресу: г.Мурманск, ул. Домостроительная, 26, используемой ООО «Экопром» в качестве площадки для сбора и хранения отходов I-IV классов опасности (автопокрышки отработанные, отработанные сильнозагрязненные масла, нефтепродукты, металлические цистерны, ртутные лампы), из деформированной металлической бочки произошла утечка шлама очистки ёмкостей от горюче-смазочных материалов, вследствие чего произошло загрязнение почвы.

Установлено, что обществом допущены существенные нарушения требований федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также положений СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов потребления и производства», Правил обращения с отходами производства и потребления.

Кроме того, площадка, используемая организацией для сбора отходов, не указана в действующей лицензии ООО «Экопром», отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, которые используются обществом для выполнения работ по обращению с отходами, что является нарушением п. 8 ст. 3 федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п.п. «б» п. 5 Положения о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Также выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией Обществом транспортных средств, не указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении.

По выявленным нарушениям закона природоохранной прокуратурой возбуждены производства об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления), и по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)), которые направлены в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора, а также в Арбитражный суд Мурманской области для рассмотрения по существу.

В целях устранения нарушений закона в адрес генерального директора ООО «Экопром» внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле природоохранной прокуратуры. При этом работники общества уже приступили к ликвидации последствий утечки путём локализации и откачки жидкостей, обработки сорбентами, опилками; произведена выемка сорбента с загрязненным грунтом, на пораженные участки произведена отсыпка растительным (плодородным) грунтом.

В настоящее время Балтийско-Арктическим межрегиональным управлением Росприроднадзора также проводится административное расследование по факту порчи земель в результате нарушения правил обращения с опасными веществами и отходами. Специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ» произведён отбор проб отходов и грунта, проводится экспертиза причиненного ущерба окружающей среде, по результатам которой будет решён вопрос о взыскании с общества такого ущерба.