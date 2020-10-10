Размер губернаторской премии «За особый вклад в развитие культуры и искусства» увеличен до 100 тысяч рублей

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление об увеличении размера премии «За особый вклад в развитие культуры и искусства». Сумма награды, вручаемой деятелям культуры региона, увеличена почти на треть и составит 100 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, премия «За особый вклад в развитие культуры и искусства» ежегодно присуждается деятелям культуры Мурманской области, создавшим уникальный творческий продукт и внёсшим вклад в развитие региональной культуры. Кандидаты на соискание премии выдвигаются мурманскими организациями творческих союзов России и театрально-зрелищными организациями области. Лауреатов определяет конкурсная комиссия из представителей творческих союзов, общественности и культурного сообщества Заполярья.

Вручение премий запланировано на декабрь.