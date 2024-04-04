Размер поддержки на перевозку экспортной продукции увеличился до 1 млн рублей

Региональный Центр поддержки экспорта совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области предлагает заполярным экспортёрам воспользоваться услугой по содействию в организации и осуществлении транспортировки продукции на внешние рынки.

В соответствии с внесенными изменениями в приказ Минэкономразвития России от 18.02.2021 №77 размер поддержки на транспортировку продукции за границу увеличился с 500 тысяч до 1 млн рублей на одну компанию.

Данная услуга предоставляется на условиях софинансирования: Центр поддержки экспорта оплачивает до 80% затрат на оказание услуги, а предприятие – не менее 20%.

Услуга может включать в себя содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции, погрузочно-разгрузочных работ, перегрузки с одного транспорта на другой, хранения, сортировки, консолидации, разукрупнения, маркировки, паллетирования, переупаковки продукции.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Центр поддержки экспорта оказывает услугу при наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства заключенного экспортного контракта, в котором предусмотрены обязанности по осуществлению транспортировки продукции иностранному покупателю.

Для получения более подробной информации обращаться в Центр поддержки экспорта по телефону + 7 (8152) 56-79-97 или в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону + 7 (8152) 48-64-74.

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» оказывает услуги субъектам малого и среднего предпринимательства региона для выхода на экспорт и расширения географии экспортных поставок в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru