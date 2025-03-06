Размер получки у россиян в 2024 году вырос

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России в 2024 году составила 87952 рубля, сообщил Росстат.

Показатель рассчитывался с учётом премий, но до вычета налогов. Годом ранее среднемесячная номинальная начисленная зарплата в стране составляла 74854 рубля.

Как отмечает rbc.ru, самые высокие зарплаты зафиксированы в Чукотском АО — 185 тысяч рублей, на Ямале — 163,9 тысячи, в Москве — 162,1 тысячи, Магадане — 153,8 тысячи и Ненецком АО — 134,4 тысячи рублей.

За 11 месяцев 2024 года средняя зарплата в России выросла на 17,8%, что гораздо выше уровня инфляции, которая за тот же период, по официальным подсчётам, составила 8,4%. Рост зарплат происходит из-за расширения внутреннего спроса на фоне импортозамещения и увеличения потребности в кадрах в тех отраслях, где раньше не требовалось столько работников.

Отраслями с самой высокой среднемесячной заработной платой в России в 2024 году стали финансовый сектор (206,3 тысячи рублей), информационные технологии (163,5 тысячи рублей) и добыча полезных ископаемых (155,6 тысячи рублей). В регионах, где сконцентрированы эти отрасли, как правило, фиксируются самые высокие средние заработные платы.

Отметим, что Росстат рассчитывает среднюю зарплату на основе данных компаний. Фонд оплаты труда всех предприятий страны складывается, а потом делится на сумму среднесписочной численности персонала.