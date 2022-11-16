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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.22 15:00

Размер пособия по безработице не изменится в следующем году

Максимальный размер пособия по безработице в 2023 году не изменится по сравнению с нынешним годом и составит 12792 рубля.

Соответствующее постановление председателя правительства России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Минимальная величина пособия по безработице составит 1,5 тысячи рублей. Максимальное пособие выплачивается первые три месяца, в следующие три месяца величина выплат составит пять тысяч рублей.

На максимальное пособие по безработице могут рассчитывать граждане, отработавшие более 26 недель (182 дня) до постановки на учет. Минимальное пособие получают те, кто прежде не работал по найму, либо делал перерыв в трудовой деятельности более года, либо работал менее 26 недель в течение года до постановки на учёт, либо был уволен по негативным основаниям.

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