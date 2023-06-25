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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.23 16:00

Размер страховых выплат пассажирам легковых такси увеличится в четыре раза

Президент России Владимир Путин подписал закон о четырёхкратном увеличении с 1 сентября 2024 года размера страховых выплат пассажирам легковых такси, следует из размещенного на сайте правовой информации документа.

Договор ОСГОП планируется заключать с перевозчиком на каждый автомобиль, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси. Имеющие соответствующее разрешение обязаны будут в течение 60 дней со дня вступления закона в силу заключить договор ОСГОП и представить информацию о нём в уполномоченный орган субъекта России.

В документе отмечается, что закон позволит повысить безопасность пассажиров легковых такси и их финансовую защиту в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу путём распространения с 1 сентября следующего года на легковые такси системы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП).

Таким образом, выплаты в счёт возмещения вреда жизни пассажира такси достигнут 2,025 миллиона рублей, его здоровью — двух миллионов рублей, за причинение вреда имуществу пассажира — от 23 тысяч рублей на человека.

Напомним, до введения нового закона пострадавший пассажир такси может рассчитывать на максимальную выплату лишь в 500 тысяч рублей в счёт возмещения вреда жизни или здоровью по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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