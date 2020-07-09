Ресурс реакторной установки атомохода «Ямал» продлён до 200 тысяч часовВ Мурманске и Североморске вводятся ограничения на плановый медицинский приём
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)09.07.20 09:30

Разметку на дорогу нанести – не скамейку на даче покрасить

В нынешнем году работы по нанесению горизонтальной разметки на региональных автодорогах области идут не так быстро, как того хотят автомобилисты. Как сообщает «Мурмансавтодор», для обеспечения качественного нанесения дорожной разметки установлены серьёзные параметры. Например, температуры воздуха должна быть не ниже 15°С при нанесении нитрокрасками и не ниже 10°С – термопластиком, при этом должна быть стопроцентная чистота и сухость покрытия.

Если в прошлое аномально жаркое лето к работам по разметке удалось приступить уже в мае и практически в июне её завершить, то в этом году затянувшаяся крайне снежная зима и дождливое лето замедлили ход работ. Дорожникам приходится в буквальном смысле ловить «сухие» дни, чтобы выполнять разметку.

По состоянию на 8 июля выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на региональной сети автодорог составляет 50% от общего объёма. Работы продолжаются, полностью их планируется завершить до конца июля.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Роман
30.06.20 21:15
ООО "Орко-Инвест", всегда работало честно, а этот репортаж проплачен теми, кому выгодно.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:35«Ты у меня одна». Художественный фильм (16+)13:15«Советы доктора Дягилева». (12+)13:30«Команда Че». Художественный сериал, 36 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Премьер Михаил Мишустин продлил выплату повышенных пособий по безработице до конца лета-PRO Валюту (16+)Доллар и евро полезли на «качели»-PRO Энергетику (18+)«Россети» построили распределительную сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла-PRO ЖКХ (18+)Руководитель УК «Центр» привлечён к административной ответственности за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Регионам выделят 4,1 млрд рублей на помощь безработным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 285 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика