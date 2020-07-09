Разметку на дорогу нанести – не скамейку на даче покрасить

В нынешнем году работы по нанесению горизонтальной разметки на региональных автодорогах области идут не так быстро, как того хотят автомобилисты. Как сообщает «Мурмансавтодор», для обеспечения качественного нанесения дорожной разметки установлены серьёзные параметры. Например, температуры воздуха должна быть не ниже 15°С при нанесении нитрокрасками и не ниже 10°С – термопластиком, при этом должна быть стопроцентная чистота и сухость покрытия.

Если в прошлое аномально жаркое лето к работам по разметке удалось приступить уже в мае и практически в июне её завершить, то в этом году затянувшаяся крайне снежная зима и дождливое лето замедлили ход работ. Дорожникам приходится в буквальном смысле ловить «сухие» дни, чтобы выполнять разметку.

По состоянию на 8 июля выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на региональной сети автодорог составляет 50% от общего объёма. Работы продолжаются, полностью их планируется завершить до конца июля.